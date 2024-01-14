وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره المصري سامح شكري

مصر والصين تطالبان بوقف اطلاق نار في غزة وباقامة دولة فلسطينية

14 يناير، 2024
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طالب وزيرا خارجية الصين ومصر الأحد في القاهرة بوقف لاطلاق النار بعد 100 يوم من الحرب في غزة، وباقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

في مؤتمر صحافي مشترك في بداية جولة إفريقية لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، طالب وانغ ونظيره المصري سامح شكري باقامة “دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما طالبا في بيان مشترك ب”الوقف الفوري الكامل لاطلاق النار ووقف كافة أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية”.

المصدر
أ ف ب
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14 يناير، 2024
0 15 أقل من دقيقة

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