الصين “تندد بشدة” بالبيان الأميركي حول الانتخابات في تايوان

الصين “تندد بشدة” بالبيان الأميركي حول الانتخابات في تايوان

أعلنت الصين الأحد أنها “تندد بشدة” ببيان للولايات المتحدة حول الانتخابات في تايوان، بعد أن هنّأت واشنطن لاي تشينغ-تي المؤيد للاستقلال على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.

تغلب لاي على أقرب منافسيه هو يو-إيه مرشح الحزب القومي (كوميتانغ) السبت بأكثر من 900 ألف صوت، بعد حملة انتخابية طغت على ضغوط دبلوماسية من بكين واختراقات شبه يومي لمقاتلات صينية.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولم تستبعد اللجوء للقوة لاستعادة الجزيرة يوما ما.

وهنّات وزارة الخارجية الأميركية السبت لاي بفوزه وأشادت بالتايوانيين الذين “أظهروا مرة أخرى صلابة النظام الديموقراطي والعملية الانتخابية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأحد إن البيان الأميركي “يرسل إشارة خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المطالبة ب+استقلال تايوان+”.

أضافت “إننا نأسف بشدة لذلك ونعارضه بشدة، وقدمنا احتجاجات قوية لدى الجانب الأميركي”.

واعتبر أن بيان واشنطن “ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة” وتعهُد الولايات المتحدة إبقاء علاقات غير رسمية فقط مع تايوان.

وقال المتحدث “نحض الولايات المتحدة على وقف تواصلها الرسمي مع تايوان والكفّ عن إرسال أي إشارة خاطئة إلى القوى الإنفصالية من أجل +استقلال تايوان+”.

ولم يشر المتحدث إلى الزيارة غير الرسمية لوفد أميركي عقب الانتخابات، والتي أعلن عنها المكتب التمثيلي لواشنطن في تايوان الأحد.