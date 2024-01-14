كوريا الشمالية أطلقت “صاروخا بالستيا غير محدد”

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا الأحد، بحسب الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية التي يسودها توتر مع الجنوب.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن “كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق” المعروف أيضا ببحر اليابان.

وأضافت أنها رصدت عملية الإطلاق دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبه قال خفر السواحل اليابانيون إن “جسما، قد يكون صاروخا بالستيا، أطلق من كوريا الشمالية”، مشيرا إلى معلومات من وزارة الدفاع اليابانية وداعيا السفن إلى الاحتراس.

تعود آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما أطلقت صاروخا بالستيا عابر للقارات من طراز هواسونغ-18 يعمل بالوقود الصلب، باتجاه بحر الشرق.