ماكرون يدعو الى استئناف المفاوضات للإفراج عن “الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة

ماكرون يدعو الى استئناف المفاوضات للإفراج عن “الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الى استئناف المفاوضات لإطلاق سراح “الرهائن” الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال ماكرون في كلمة عبر الفيديو بثّت خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب إن “الأمة الفرنسية مصمّمة على أن يتم الإفراج عن (…) كل “الرهائن” الذين أخذوا في “الهجمات الإرهابية” للسابع من تشرين الأول/أكتوبر.

فرنسا لا تتخلى عن أبنائها. لذلك يجب أن نستأنف مرارا وتكرارا المفاوضات من أجل الإفراج عنهم” بشكل يسمح “بعودتهم جميعا الى منازلهم بيننا”.