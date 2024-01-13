ضربة جديدة تستهدف موقعًا في الحديدة بغرب اليمن ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون منها

ضربة جديدة تستهدف موقعًا في الحديدة بغرب اليمن ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون منها

استهدفت ضربة جديدة بعد ظهر السبت موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، ردًا على صاروخ أطلقوه منها باتّجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.

قال مصدر عسكري موال للمتمردين في الحديدة لم يكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، “تم ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر”.

وأضاف “لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة”. وأكد مصدر أمني في شرطة الحديدة بدون الكشف عن هويته، حصول الضربة الجديدة.