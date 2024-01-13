جامعة الكويت: إقامة مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 2024 لطلبة “المتوسط إلى الجامعي” ما بين 2 و4 مارس

جامعة الكويت: إقامة مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 2024 لطلبة “المتوسط إلى الجامعي” ما بين 2 و4 مارس

أعلنت جامعة الكويت اليوم السبت إقامة مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 2024 لطلبة المراحل من المتوسطة إلى الجامعية في الفترة ما بين 2 و 4 مارس المقبل بمقرها في (الشدادية).

وقالت (الجامعة) في بيان صحفي إن المسابقة التي ستقام بتعاون مع وزارة التربية ممثلة في التوجيه الفني العام للحاسوب وبشراكة استراتيجية مع شركة زين الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع (أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) تهدف إلى استقطاب طلبة المراحل التعليمية المشار إليها بغية تنمية مهاراتهم الإبداعية والرقمية.

وأضافت أن المسابقة التي يقيمها قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بالتعاون أيضا مع كلية الكويت التقنية وبدعم من مجموعة الساير تعد رمزا للابتكار والتقدم التكنولوجي وتجسد تضافر الجهود لتعزيز التميز التعليمي والابتكار على مستوى دولة الكويت.

وأوضحت أن المسابقة التي تؤهل الفرق الفائزة فيها لتمثيل البلاد في المسابقة العالمية المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية شهر أبريل المقبل تضم ثلاثة مستويات أولها (المرحلة المتوسطة) والذي يركز على المفاهيم الأساسية للروبوتات والبرمجة وتشجيع العقول الشابة على الاستكشاف والابتكار.

وأفادت بأن المستوى الثاني (المرحلة الثانوية) يعد منصة لتحديات أكثر تعقيدا تدفع حدود الإبداع والمهارة التقنية والعمل الجماعي أما الثالث (المرحلة الجامعية) يعد ميدانا للروبوتات المتقدمة حيث تلتقي المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات

وذكرت أن كل مستوى يأتي بمجموعة خاصة من القواعد والتحديات لضمان تجربة مميزة وإثرائية لجميع المشاركين كما يعد برنامجا متكاملا لتعزيز الطاقات الشابة من المبتكرين وقادة المستقبل إذ تقدم المسابقة للمشاركين فرصة فريدة لتطبيق معرفتهم الدراسية في بيئة تنافسية وتعاونية بما يعزز مهارات العمل الجماعي وحل المشكلات والتفكير النقدي.

ونقل البيان عن رئيس قسم علوم الحاسوب بالوكالة في جامعة الكويت الدكتور حسين المهري قوله إن (علوم الحاسوب) ينظم مسابقة الكويت للروبوتات التزاما منه بتعزيز المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي لطلاب التخصص وغيرهم بهدف المساهمة في دفع النمو الاجتماعي نحو اقتصاد معرفي متقدم في دولة الكويت.

وأكدت رئيس اللجنة المنظمة الدكتورة نورة الجري بحسب البيان أهمية المسابقة التي “تكرس مفهوم التعليم العملي المتكامل مع المعارف النظرية” إذ تعزز استعداد الطلاب لتحقيق الابتكار في القطاعات الأكاديمية والصناعية بما يسهم في سد الفجوة ما بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في (زين الكويت) وليد الخشتي وفق البيان إن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الكويت لدعم هذه المسابقة تعد نتاج “التعاون الفعال” ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتأهيل الجيل القادم من المبتكرين في الكويت.

وأضاف الخشتي أن هذه الشراكة “تأتي تحت مظلة مبادرتنا (وطن الابتكار) والتي تشمل جميع برامج وجهود (زين) لدعم مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات ونعمل من خلالها على تعزيز الإبداع وصقل المهارات التقنية وبناء الإمكانات الرقمية وغيرها”.

بدوره قال المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني وفق البيان إن المسابقة تعد “خطوة نوعية على طريق تأسيس الجيل القادم من العلماء وقادة التكنولوجيا” مضيفا أن “تعليم الروبوت وإدخاله في المناهج التعليمية لطالما كان من أولويات (صباح الأحمد للموهبة) بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي ولهذا الغرض أعد المركز وطرح المسابقة لزيادة انتشار هذه التكنولوجيا وبث روح المنافسة والإبداع بين الطلبة”.

ودعا البيان الراغبين في الاطلاع على المزيد بشأن المسابقة زيارة الموقع الإلكتروني https://www.cs.ku.edu.kw أو التواصل مع قسم علوم الحاسوب التابع لكلية العلوم في جامعة الكويت.