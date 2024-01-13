البرلمان العربي يستنكر الادعاءات الكاذبة لممثلي الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصر أمام العدل الدولية

استنكر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف مصر من معبر رفح.

وأكد العسومي في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم السبت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت بها من جرائم”.

وشدد البيان على أن “موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية هذا العدوان الغاشم لا يحتاج إلى شهادة من أحد” مبينا أن “مصر سخرت أجهزتها كافة لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر “هي صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة ولم تدخر جهدا من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح فضلا عن جهودها الحثيثة على المستوى السياسي لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان”.

وقال العسومي إن القصف الذي قامت به (القوة القائمة بالاحتلال) في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني “كان واضح للعيان” كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “لا تحتاج إلى دليل” فقد رأى العالم أجمع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها.

وثمن مواقف مصر قيادة وشعبا مؤكدا أنها “دائما في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية على المستويات كافة”.

وأضاف أن “هذا ليس بجديد على مصر قلب العروبة النابض التي تقف حائط صد منيع أمام مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”.

وكانت مصر نفت نفيا قاطعا أمس الجمعة مزاعم فريق الدفاع التابع للكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورأت أنها ليست سوى أكاذيب.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان أمس إن “تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.

وأضاف رشوان أنه “عندما وجد الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة”.