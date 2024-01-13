صورة أرشيفية

تركيا: تدمير 29 هدفا “ارهابيا” شمالي العراق وسوريا

13 يناير، 2024
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت تدمير 29 هدفا “إرهابيا” شمالي العراق وسوريا في عملية جوية أسفرت كذلك عن تحييد عدد كبير من “الإرهابيين” كانوا موجودين بالمواقع المستهدفة.

وذكرت الوزارة في بيان ان العملية جاءت ردا على مقتل تسعة جنود أتراك خلال اشتباكات مع “إرهابيين” لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق بمنطقة عملية “المخلب – القفل”.

وأضاف البيان ان العملية شنتها القوات التركية بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

واستهدفت الغارات التركية مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية “للارهابيين” في مناطق (هاركوك) و(غارا) و(جبال قنديل) شمالي العراق وأهدافا “لارهابيين” شمالي سوريا.

وشدد البيان على أن “الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي”.

وأكد أن القوات التركية اتخذت خلال الغارات كافة التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.

المصدر
وكالات
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13 يناير، 2024
0 23 دقيقة واحدة

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