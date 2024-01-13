الداخلية: ضبط 23 ضحصا بحوزتهم 19.5 كيلو مخدرات و5200 حبة من المؤثرات العقلية وأسلحة نارية وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (23) شخصاً من جنسيات مختلفة في (17) قضية وبحوزتهم نحو (19.5) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال – شبو – حشيش – ماريجوانا – كوكايين) و(5200) حبة من المؤثرات العقلية المتنوعة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بعون من الله وتوفيقه فإن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة مستمرون في حربهم الشرسة على تجّار السموم وضبط مروجيها، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).