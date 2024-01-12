وزير الخارجية التركي يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة خفض التوتر في خليج عدن

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون في اتصال هاتفي اليوم الجمعة ضرورة خفض التوتر في خليج عدن.

ونقلت وزارة الخارجية التركية في بيان عن فيدان القول “إن المنطقة تعيش أصلا العديد من النزاعات” مؤكدا استعداد تركيا للقيام بواجبها في هذا الإطار وسط مناقشة الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة مع نظيره البريطاني.

وشدد الوزير التركي على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وأعمال العنف ضد الفلسطينيين بأقرب وقت.

وحذر من أن تصاعد التوتر يشكل خطرا جسيما على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر.