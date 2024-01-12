عقوبات أميركية على شركتي نقل بحري في هونغ كونغ والإمارات بتهمة دعم الحوثيين

عقوبات أميركية على شركتي نقل بحري في هونغ كونغ والإمارات بتهمة دعم الحوثيين

أعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات جديدة على شركتين في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقويض الدعم المالي للمتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشركتين شحنتا سلعا إيرانية لحساب شبكة وسطاء ماليين للحوثيين، وإن “إيرادات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن”.

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن “لا تسعى إلى نزاع مع إيران” رغم الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن.