رئيس جنوب إفريقيا تعليقا على الدعوى ضد الكيان المحتل: لم أشعر بفخر كهذا من قبل

رئيس جنوب إفريقيا تعليقا على الدعوى ضد الكيان المحتل: لم أشعر بفخر كهذا من قبل

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الجمعة إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم وذلك تعليقا على رفع بلاده قضية إبادة جماعية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح الرئيس رامافوزا في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع حزب (المؤتمر الوطني الإفريقي) الحاكم في جنوب إفريقيا أن هدف بلاده من رفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في محكمة العدل الدولية هو “وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضاف “بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا (القضية الفلسطينية) في لاهاي لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى (وزير العدل في جنوب إفريقيا) المحامي رونالد لامولا ابن هذه الأرض يدافع عن قضيتنا في المحكمة”.

وأشار إلى أن البعض “يرى أن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر كوننا بلدا صغيرا ولدينا اقتصاد صغير. لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا ولن نكون أحرارا حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضا”.

وبدأت محكمة العدل الدولية أمس الخميس الاستماع إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة على أن تستمع اليوم الجمعة إلى مرافعة الاحتلال.

وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة لاحقا كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت حتى أمس الخميس 23469 شهيدا و59604 مصابين معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب وزارة الصحة الفلسطينية.