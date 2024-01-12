العلم الكويتي

دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام تطورات الأحداث في منطقة البحر الاحمر

12 يناير، 2024
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أكدت وزارة الخارجية أن دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر إثر الهجمات التي شنت فجر اليوم الجمعة واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

‏وشددت (الخارجية) في بيان لها على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة في كافة الممرات المائية الحيوية والتي تعتبر عنصرا أساسيا في الأمن والسلم الدوليين لتؤكد على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري وتغليب صوت العقل درءا لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة والتي تعتمد عليها معظم دول العالم.

المصدر
وزارة الخارجية
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12 يناير، 2024
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