وزارة الداخلية

الداخلية: تفعيل الغرفة الافتراضية “أمان” لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت

12 يناير، 2024
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أعلنت وزارة الداخليــة (ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية) عــن تفعيــل الغرفــة الافتراضية (أمان) لمواجهــة حالات الاحتيال المالي وغسـل الأمـوال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مـدار (24 ساعة) طــوال أيــام الأسبــوع، حيــث تعمـل على فتـح قنـوات لتلقـي بـلاغات الاحتيال المالــي من كافــة البنـوك المحليــة وتتفاعـل معهـا فــوراً وتقـوم بإجــراء الــلازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.

وقالت الوزارة أنه قد تم التعامل مع العديد من البلاغات في الغرفة خلال الفتــرة مـن 2023/12/7 حـتـى 2024/1/9 بلغ عددها (285) بلاغ بمبالغ تقدر إجماليـها (495.973.933) د.ك أربعمائة وخمسه وتسعون ألفاً و تسعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً و تسعمائة وثلاثة وثلاثون فلساً تم التحفظ عليها تمهيداً لاسترجاعها.

ودعت وزارة الداخليــة كـل من يتعــرض لعمليـة خصـم أو تحويـل مـن حسابـه دون علمـه إلـى المسارعـة في الإتصـال علـى البنـك التابع له والإبـلاغ عنـها فوراً.

المصدر
وزارة الداخلية
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12 يناير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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