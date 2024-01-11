الرئيس المصري يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن ضمان نفاذ المساعدات إلى غزة

الرئيس المصري يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن ضمان نفاذ المساعدات إلى غزة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس مسؤولية المجتمع الدولي عن ضمان نفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني التي دخلت شهرها الرابع.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحثا خلاله تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في غزة.

وأضاف البيان أن المحادثات تناولت استعراضا للتحركات والاتصالات الجارية بين الأطراف كافة للدفع قدما في اتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة موضحا أن الجانبين أكدا أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.