هيومن رايتس ووتش: على العالم ضمان امتثال الاحتلال لأي قرار يصدر عن محكمة العدل

هيومن رايتس ووتش: على العالم ضمان امتثال الاحتلال لأي قرار يصدر عن محكمة العدل

أشادت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش بدور جنوب أفريقيا لإحالة الحملة العسكرية على غزة إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة وقالت إن المجتمع الدولي سيكون مسؤولا عن ضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لأي قرار قضائي.

وطالبت جنوب أفريقيا بوقف طارئ للهجوم الجوي والبري على القطاع الفلسطيني قائلة لمحكمة العدل في لاهاي إن الاحتلال الإسرائيلي ترتكب أعمال إبادة جماعية.

وقالت حسن لرويترز “جنوب أفريقيا تقدم قيادة مهمة هنا. إنها تستغل هذه الفرصة المهمة حقا”.

ومضت تقول “إذا لم يمتثل الاحتلال الإسرائيلي لإجراءات أو أوامر المحكمة، فحينها سيتعين على لمجتمع الدولي أن يضمن ممارسة أي ضغط ممكن لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو تنفيذ الإجراءات فعليا”.

وأصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس تقريرها العالمي الذي يرصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم. واتهمت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي أمس باستخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب في قطاع غزة وهو ما يشكل جريمة حرب. ونفى الاحتلال بشدة هذا الاتهام.

وقالت حسن “في خضم هذه الحرب، ما شهدناه هو انتهاكات منتظمة وصارخة للقانون الإنساني الدولي… استطعنا توثيق عناصر هذه الجريمة… جريمة التجويع”.

وقالت حسن إنه منذ توثيق المنظمة التجويع في غزة، لم يظهر أي تحول في السياسة يوحي بتخلي سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن هذا النهج.

وفي مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، رفع الاحتلال الإسرائيلي حصاره الكامل للسماح بدخول مزيد من الغذاء والعقاقير إلى القطاع، لكن وكالات إغاثة تشكو من عدم كفاية هذا.

وأضافت حسن “لكن يتعين علينا الحديث عن وصول كامل وبلا قيود للمساعدات الإنسانية” التي تتضمن الغذاء والوقود والمأوى.

ومضت تقول “لم نشهد هذا الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية. وهذا ما دعت إليه هيومن رايتس ووتش”.