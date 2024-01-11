الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية

الطيران المدني: حركة الطائرات الخاصة في الكويت بلغت 1110 رحلات خلال 2023

11 يناير، 2024
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قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس إن حركة الطائرات الخاصة في دولة الكويت شهدت تطورا ملحوظا في العام 2023 إذ بلغ عدد الرحلات خلاله 1110 رحلات قادمة ومغادرة.

وأوضح رئيس قسم الجداول بالإدارة نايف البدر في تصريح صحفي أن عدد الركاب المسافرين على هذه الرحلات بلغ 5958 راكبا متوقعا أن تزدهر هذه الرحلات في العام الحالي.

وبين البدر أن زيادة تلك الرحلات خلال الفترة السابقة جاء نتيجة توفير الخدمات والتسهيلات لهذه الرحلات من مطار الكويت الدولي مؤكدا أن هذه النجاحات بمثابة الحافز لمواصلة وتنمية الأداء وزيادة الرحلات والسعة.

المصدر
كونا
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11 يناير، 2024
0 11 أقل من دقيقة

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