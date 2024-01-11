الطيران المدني: حركة الطائرات الخاصة في الكويت بلغت 1110 رحلات خلال 2023

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس إن حركة الطائرات الخاصة في دولة الكويت شهدت تطورا ملحوظا في العام 2023 إذ بلغ عدد الرحلات خلاله 1110 رحلات قادمة ومغادرة.

وأوضح رئيس قسم الجداول بالإدارة نايف البدر في تصريح صحفي أن عدد الركاب المسافرين على هذه الرحلات بلغ 5958 راكبا متوقعا أن تزدهر هذه الرحلات في العام الحالي.

وبين البدر أن زيادة تلك الرحلات خلال الفترة السابقة جاء نتيجة توفير الخدمات والتسهيلات لهذه الرحلات من مطار الكويت الدولي مؤكدا أن هذه النجاحات بمثابة الحافز لمواصلة وتنمية الأداء وزيادة الرحلات والسعة.