لبنان يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تأييدها للجهود المبذولة من جنوب إفريقيا وموقفها المتمثل برفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في مدينة (لاهاي) الهولندية اليوم الخميس بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها ان ما يرتكبه الاحتلال يشكل “خرقا فاضحا” لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وقالت “نتطلع لصدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لا سيما القانون الدولي الانساني” متوجهة بالشكر لجنوب إفريقيا وحكومتها على “اتخاذ هذا الموقف المبدئي وعلى كافة مساعيها”.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين في مقرها بمدينة (لاهاي) يومي ال11 وال12 من الشهر الجاري بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في ال29 من ديسمبر الماضي بخصوص الوضع في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا طلبا للمحكمة لإقامة دعوى ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في ما يتصل بانتهاكات الكيان لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.