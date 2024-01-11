بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 82.09 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 82.09 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 09ر82 نقطة ليبلغ مستوى 22ر7214 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر1 في المئة.

وتم تداول 8ر342 مليون سهم عبر 17445 صفقة نقدية بقيمة 9ر75 مليون دينار (نحو 4ر231 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24ر64 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5830 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر1 في المئة من خلال تداول 2ر190 مليون سهم عبر 8831 صفقة نقدية بقيمة 25 مليون دينار (نحو 2ر76 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 03ر91 نقطة ليبلغ مستوى 96ر7934 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر1 في المئة من خلال تداول 5ر152 مليون سهم عبر 8614 صفقة بقيمة 8ر50 مليون دينار (نحو 9ر154 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 35ر74 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5794 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر1 في المئة من خلال تداول 3ر118 مليون سهم عبر 5338 صفقة نقدية بقيمة 19ر16 مليون دينار (نحو 3ر49 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(وثاق) و(كويتية) و(سنام) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(وطني) و(سنام) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (العقارية) و(انجازات) و(تسهيلات) و(مدار) الأكثر انخفاضا.