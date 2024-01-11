قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 6 درجات يضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان

11 يناير، 2024
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ضرب زلزال بقوة ستة درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس عدة مناطق في باكستان وأفغانستان وكان مركزه في منطقة (هندوكوش) في أفغانستان.

وذكرت تقاريرأولية إن السكان في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) و(لاهور) ومناطق اخرى واسعة شعروا بالهزات الأرضية.

وأضاف المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد أن قوة الزلزال بلغت ستة درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 213 كليو مترا وتم تحديد مركزه في منطقة (هندوكوش) في أفغانستان على خط الطول 63ر70 شرقا وخط العرض 16ر36 شمالا.

وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في مقاطعة البنجاب إن “الإدارة في مقاطعة البنجاب الشرقية تراقب المباني بحثا عن أي أضرار” ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح في البلاد حتى الآن.

وأضاف أن سكان أفغانستان شعروا كذلك بالزلزال بما في ذلك العاصمة (كابول) ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن زلزالا بقوة 4ر6 درجات ضرب أفغانستان وكان مركزه في منطقة (جورم) شمال افغانستان.

المصدر
وكالات
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11 يناير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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