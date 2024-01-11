رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف يطلق حملته الانتخابية كمرشح أوفر حظا

قال مساعدون لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف إن حزبه الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز بالانتخابات العامة المقررة في فبراير شباط سيبدأ حملته الانتخابية الأسبوع المقبل، بعد أيام من سماح المحكمة العليا له بالترشح لولاية رابعة.

ويبدو أن الحملة لانتخابات الثامن من فبراير شباط، والتي تأجلت من نوفمبر تشرين الثاني، ستكون سباقا باهتا في بيئة سياسية غامضة بعد سجن المنافس الرئيسي لشريف، وهو رئيس الوزراء الأسبق عمران خان، واستبعاده من المنافسة.

وقال برويز رشيد وهو مساعد مقرب من شريف لرويترز “سنبدأ إن شاء الله حملتنا الجماهيرية في 15 يناير” كانون الثاني، مضيفا أن شريف سيتحدث في تجمع حاشد بعد ذلك بيومين.

ويعتقد المحللون أن الجيش الذي يتمتع بنفوذ في البلاد أعطى دعمه لشريف (74 عاما) بعد أن دخل في مواجهة مع نجم الكريكيت السابق خان (71 عاما).

ويمنح هذا شريف أفضلية في بلد يقرر فيه جنرالات الجيش في الغالب تشكيل الحكومات أو إسقاطها.