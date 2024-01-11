الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يضعف تدريجيا ما يسمح بتقدم امتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي مع تحول الرياح الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الغربية بصفة عامة خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.