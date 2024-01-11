مكتب استقدام عمالة منزلية

اللجنة الثلاثية: إيقاف 24 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة

11 يناير، 2024
0 24 دقيقة واحدة

أعلنت اللجنة الثلاثية “وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة” أنها وفي ثالث يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـK-Net في عمليات تحصيل الرسوم إيقاف 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية، لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.

قامت بجولات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة في في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ، وأسفرت عن 15 مخالفة “عقود مخالفة”، وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015.

وقالت إن جولة التفتيش أسفرت أيضاً عن ضبط 9 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة “K-Net” بالمخالفة لتعاميم “التجارة”، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر في 7 أغسطس 2022.

ودعت اللجنة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة، لكي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علماً بأن جولات التفتيش مستمرة بشكل يومي، للكشف عن المخالفين.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
11 يناير، 2024
0 24 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الإعلام: نعمل على طباعة أكبر دفعة كتب مدرسية بالتعاون مع التربية

10 يناير، 2024

وزير الخارجية يفتتح اليوم مركز الأمن السيبراني في وزارة الخارجية

10 يناير، 2024

البلدية: رفع 8 سيارات مهمله وسكراب و3 فود ترك ووضع 120 ملصقا لسيارات المهلة بمنطقة كبد

10 يناير، 2024

السكنية: استدعاء الدفعة العاشرة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله N4

10 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى