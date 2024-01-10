جامعة الدول العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا على الكيان الصهيوني المحتل أمام محكمة العدل الدولية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء عن تأييده الكامل للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة معربا عن الأمل بحكم عادل يضع حدا لهذه الجرائم.

ووجه أبو الغيط في تصريح للصحفيين بمناسبة بدء المحكمة النظر بالدعوى غدا “الشكر لجنوب إفريقيا على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار”.

وأكد أبو الغيط تطلعه إلى صدور حكم يفضي إلى وضع حد للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف نزف الدم الفلسطيني مشيرا إلى دعم الأمانة العامة للجامعة لمساعي جنوب إفريقيا بهذا الإطار وبكل السبل الممكنة.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة في هذا السياق أن الأمين العام وجه المسؤولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني.

وأضافت في بيان لها أن القضية تمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار ولكن أيضا مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الوضع الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة معربة عن الأمل بصدور حكم يفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

كما أعربت عن الأمل بأن تمهد هذه الدعوى الطريق أمام محاسبة المسئولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة بما يعيد للعدالة الدولية صدقيتها أمام شعوب العالم أجمع.