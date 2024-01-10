شركة الوسيط للاعمال المالية

“الوسيط للأعمال المالية” تحافظ على موقعها الريادي كأفضل شركات الوساطة أداءا في البورصة

10 يناير، 2024
0 24 أقل من دقيقة

حافظت شركة الوسيط للأعمال المالية على موقعها الريادي كأفضل شركات الوساطة أداءا فى سوق الكويت للاوراق المالية.

حيث تصدرت شركة الوسيط للأعمال المالية قائمة ترتيب شركات الوساطة بأعلى حصه سوقيه وأعلى ايرادات لعام 2023.

الجدير بالذكر ان شركة الوسيط للاعمال المالية استطاعت المحافظة على المركز الاول طوال السنوات الماضية وهى احدى شركات الوساطة الرائدة والمميزة فى بورصة الكويت حيث تستحوذ على قاعدة عملاء متنوعة وبحصة سوقية تقارب ال 19%، وهى احدى الشركات التابعة والمملوكة لمجموعة شركة الاستثمارات الوطنيه.

الوسوم
10 يناير، 2024
0 24 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.96 نقطة

9 يناير، 2024

“زين” كرّمت الفائزين بجوائز “أفضل لاعب بالجولة”

9 يناير، 2024

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 15 سنتا ليبلغ 79.95 دولار

9 يناير، 2024

ألاسكا إيرلاينز: اكتشفنا “قِطعاً غير مثبتة جيّداً” في طائرات 737 ماكس

9 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى