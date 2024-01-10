“الوسيط للأعمال المالية” تحافظ على موقعها الريادي كأفضل شركات الوساطة أداءا في البورصة

“الوسيط للأعمال المالية” تحافظ على موقعها الريادي كأفضل شركات الوساطة أداءا في البورصة

حافظت شركة الوسيط للأعمال المالية على موقعها الريادي كأفضل شركات الوساطة أداءا فى سوق الكويت للاوراق المالية.

حيث تصدرت شركة الوسيط للأعمال المالية قائمة ترتيب شركات الوساطة بأعلى حصه سوقيه وأعلى ايرادات لعام 2023.

الجدير بالذكر ان شركة الوسيط للاعمال المالية استطاعت المحافظة على المركز الاول طوال السنوات الماضية وهى احدى شركات الوساطة الرائدة والمميزة فى بورصة الكويت حيث تستحوذ على قاعدة عملاء متنوعة وبحصة سوقية تقارب ال 19%، وهى احدى الشركات التابعة والمملوكة لمجموعة شركة الاستثمارات الوطنيه.