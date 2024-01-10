وزير الخارجية يفتتح اليوم مركز الأمن السيبراني في وزارة الخارجية

وزير الخارجية يفتتح اليوم مركز الأمن السيبراني في وزارة الخارجية

10 يناير، 2024
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افتتح الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 مركز الأمن السيبراني لوزارة الخارجية، وذلك من منطلق حرص الوزارة واهتمامها بحفظ الأمن السيبراني في ديوانها العام وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية، وتأمين وحماية منظومتها المعلوماتية وبنيتها التحتية، والتصدي والاستجابة لحوادث ومؤشرات الاختراق وهجمات الأمن السيبراني والتعامل السريع معها والحد من آثارها، كما يعد المركز إحدى الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية لوزارة الخارجية، ورافداً أساسياً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الوزارة.

وينضوي مركز وزارة الخارجية تحت مظلة المركز الوطني للأمن السيبراني في دولة الكويت، وضمن المنظومة التي تتخذها الدولة لحماية مؤسساتها من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية بالتعاون والتنسيق بين المركز الوطني والجهات المعنية في الدولة.

يهدف المركز كذلك إلى تعزيز الوعي وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لمنتسبي الوزارة في مجال الأمن السيبراني، ووضع السياسات والأطر اللازمة للحد من التهديدات والمخاطر السيبرانية، سواء كانت من داخل الدولة أو خارجها.

المصدر
وزارة الخارجية
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10 يناير، 2024
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