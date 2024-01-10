البلدية: رفع 8 سيارات مهمله وسكراب و3 فود ترك ووضع 120 ملصقا لسيارات المهلة بمنطقة كبد

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة واشغالات الطرق حملات التفتيش للكشف على أعمال النظافة في كافة المحافظات طوال شهر يناير الجاري .

وركزت بلدية الكويت على الجانب التوعوي والإرشادي بتوزيع بوسترات توعوية بلغات اجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد اخراج القمامة واحكام غلق اكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات

وأشارت إلى قيام فرق مراكز النظافة بتوزيع البوسترات التوعوية و بروشور توعوي على العاملين في مطاعم المأكولات الخفيفه وكذلك المحال التجارية والمزارع وحيازات تربية المواشي في كبد والوفرة .

وفي هذا السياق نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء حملة تفتيشية (امس) الاربعاء للكشف على كافة أعمال خدمات النظافة العامة داخل جميع مناطق فرع بلدية المحافظة من مراقبة واشراف متابعة على النظافة العامة وعلى تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات لنظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح القرارات الصادرة بشأن النظافة العامة وأشغال الطرق داخل نطاق المحافظة ، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة بأن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة رصد المظاهر السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة .

وأكد الجبعة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع8 سيارات مهمله و3 فود ترك ووضع 120 ملصقا لسيارة مهملين تمهيدا لازالتهم بعد انتهاء المدة المحددة بالاضافة الى تحرير 6 مخالفات نظافة عامة ورفع حمولة 80 طن من الانقاض بمنطقة كبد .

وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع البوسترات التوعية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طوال شهر يناير الجاري ، مبينا في هذا الخصوص عدم التهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.