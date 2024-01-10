المؤسسة العامة للرعاية السكنية

السكنية: استدعاء الدفعة العاشرة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله N4

10 يناير، 2024
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة العاشرة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (254) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 2004/5/22.

وطلبت السكنية من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي في المواعيد التالية:

توزيع البطاقات: يوم الخميس 2024/1/11 والأحد 2024/1/14.

توزيع بطاقات الاحتياط: يوم الاثنين 2024/1/15.

إجراء عملية القرعة: يوم الأربعاء 2024/1/17.

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10 يناير، 2024
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