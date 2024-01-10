سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

10 يناير، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بما حققته سلطنة عمان الشقيقة في عهد جلالته من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.

كما أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا سموه رعاه الله على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

متمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

المصدر
كونا
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10 يناير، 2024
0 10 دقيقة واحدة

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