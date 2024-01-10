اللجنة الثلاثية: إيقاف 13 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة

أعلنت اللجنة الثلاثية (وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة) أنها وفي ثاني يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـK-Net في عمليات تحصيل الرسوم عن إيقاف 13 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.

وأسفرت الجولات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، عن عدد (4) مخالفات (عقود مخالفة) وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015، وعدد (2) مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.

كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط عدد (6) مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة K-Net وذلك بالمخالفة لتعاليم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022، وإغلاق عدد (1) مكتب لعدم الالتزام بالأسعار الجديدة وهذا مخالف لقانون وزارة التجارة وسيحال إلى النيابة.

وأهابت اللجنة، بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.