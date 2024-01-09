من الانفجار

إصابة 21 شخصا في انفجار ضخم بفندق في ولاية تكساس الأمريكية

9 يناير، 2024
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قالت إدارة الإطفاء في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية اليوم الثلاثاء إن 21 شخصا أصيبوا في انفجار ضخم وقع يوم أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) في فندق بوسط المدينة لا تزال أسبابه غير مؤكدة.

وأفاد المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في شمال وسط ولاية تكساس كريغ تروجاسيك بتلقي مكالمات متعددة مساء أمس الإثنين بشأن حدوث ما يبدو أنه انفجار في فندق ساندمان سيغنتشر فورت وورث داون تاون.

وأوضح أن ثمة اعتقاد بأن الانفجار ناجم عن “تسرب غاز” بسبب انبعاث رائحة الغاز في المنطقة إلا أن هناك احتمال أن تكون الرائحة نتيجة للانفجار وليست سببا له.

ووفقا لتروجاسيك كانت 26 غرفة مشغولة في الفندق عند حدوث الانفجار.

وقال مصدر من سلطات المدينة لشبكة إن.بي.سي الإخبارية الأمريكية إن عدد المصابين ارتفع من 11 شخصا يوم أمس إلى 21 شخصا اليوم.

وأوضح أن شخصا واحدا حالته حرجة بينما تعتبر إصابات ال20 الآخرين طفيفة.

المصدر
وكالات
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9 يناير، 2024
0 6 دقيقة واحدة

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