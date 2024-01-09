“اتحاد المصارف”: إنشاء لجنة متخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه بصدد إنشاء لجنة جديدة ضمن لجانه النوعية المتخصصة للتركيز على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالقطاع المصرفي في الكويت.

وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الأهداف الأساسية للجنة التوعية والتعلم والتركيز على رفع مستوى الوعي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء والمصرفيين المعنيين.

وأضاف الحساوي أن اللجنة ستركز كذلك على التطوير والعمل على إنشاء إطار شامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وذكر أن من أهداف اللجنة أيضا إعداد التقارير والافصاحات بهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام إلى جانب وضع مبادئ توجيهية لتسهيل إعداد التقارير الدقيقة والموحدة المتعلقة بالحوكمة عموما.

وأشار الى أن اللجنة ستسعى للتعاون والشراكة مع الهيئات التنظيمية ومراكز الفكر وخبراء الصناعة للاستفادة من خبراتهم وتعزيز الممارسات المستدامة ما يسهم في نمو وتطوير الثقافة المصرفية المسؤولة في البلاد.

وبين الحساوي أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية وعدم المساواة الاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأفاد بأن هذه الخطوة تظهر التزام الاتحاد بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة في البلاد موضحا أن تبني المؤسسات المالية لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة يعزز من ثقة أصحاب المصلحة ويعمل على جذب المستثمرين ويعزز من سمعة البنوك.

ولفت الى أن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية يسهم في تخفيف المخاطر وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل وخلق القيمة لكل من المجتمع والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.