مؤسسة البترول الكويتية

“مؤسسة البترول” تحذر من الوقوع ضحية لإعلانات زائفة تروج لفرص استثمارية وهمية متعلقة بالمؤسسة وشركاتها التابعة

9 يناير، 2024
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أهابت مؤسسة البترول الكويتية بالجميع لضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية للاعلانات الزائفة المتعلقة بالترويج لفرص استثمارية وهمية غير قانونية متعلقة بالمؤسسة وشركاتها التابعة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الإعلانات الزائفة تصل غالبا على برامج التواصل الاجتماعي بهدف استدراج العملاء والحصول على المعلومات المهمة عن حساباتهم ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بطرق ووسائل عديدة.

وأكدت ضرورة متابعة موقعها الرسمي وحساباتها المعتمدة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لضمان عدم الوقوع في شباك النصب والاحتيال.

المصدر
كونا
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9 يناير، 2024
0 15 أقل من دقيقة

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