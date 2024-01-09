بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.96 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.96 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 96ر61 نقطة ليبلغ مستوى 28ر7144 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 87ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر347 مليون سهم عبر 19036 صفقة نقدية بقيمة 78 مليون دينار (نحو 9ر237 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 64ر16 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5749 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 7ر169 مليون سهم عبر 8872 صفقة نقدية بقيمة 6ر22 مليون دينار (نحو 9ر68 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر80 نقطة ليبلغ مستوى 78ر7866 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر1 في المئة من خلال تداول 19ر178 مليون سهم عبر 10164 صفقة بقيمة 4ر55 مليون دينار (نحو 9ر168 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 69ر13 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5699 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 5ر123 مليون سهم عبر 6605 صفقات نقدية بقيمة 8ر17 مليون دينار (نحو 2ر54 مليون دولار).

وكانت شركات (الديرة) و(اكتتاب) و(سنام) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ايفا فنادق) و(العقارية) و(تحصيلات) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.