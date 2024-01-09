الصحة العالمية: الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة مع احتدام القتال

الصحة العالمية: الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة مع احتدام القتال

عبر مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس، وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم.

وقال شون كيسي منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة لمؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو “لذلك فإن ما نراه يثير قلقا حقيقيا حول الكثير من المستشفيات”.

وأضاف “نشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية”، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت.