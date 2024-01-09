“زين” كرّمت الفائزين بجوائز “أفضل لاعب بالجولة”

استمراراً لدعمها وتشجيعها للرياضيين المحلّيين، قدّمت زين جوائزها التشجيعية للّاعبين الأكثر تميّزاً في الجولات الماضية من دوري زين لكرة القدم بدرجتيه المُمتازة والأولى، وذلك خلال الحفل الذي استضافته في مركزها للابتكار (ZINC) بالشراكة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وشهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وأمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح القناعي، ورئيس اللجنة الفنية عبدالعزيز حمادة، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات ومُمثلي الاتحاد ومسؤولي زين.

على مستوى دوري زين المُمتاز، قدّمت زين جائزة أفضل لاعب بالجولة (500 د.ك) لكل من خالد الرشيدي لاعب القادسية عن الجولة السابعة، وبندر السلامة لاعب العربي عن الجولة الثامنة، وسلطان العنزي لاعب العربي عن الجولة التاسعة، ومحمد دحام لاعب الكويت عن الجولتين العاشرة والثالثة عشر، وأحمد رحيل لاعب الفحيحيل عن الجولة الحادية عشر، وبدر المطوع لاعب القادسية عن الجولة الثانية عشر.

تكريم نجم القادسية بدر المطوع

أما على مستوى دوري زين للدرجة الأولى، قدّمت الشركة جائزة أفضل لاعب بالجولة (200 د.ك) لكل من محمد الموسوي لاعب الساحل عن الجولة السادسة، وحسين إسماعيل لاعب الساحل عن الجولة السابعة، ووليد التورة لاعب التضامن عن الجولة الثامنة، وعبدالرحمن الحسينان لاعب اليرموك عن الجولة التاسعة، وناصر الفيلكاوي لاعب اليرموك عن الجولة العاشرة.

وقبل انطلاق الموسم الحالي من الدوري، قام الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتشكيل لجنة فنية تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناءً عليها، وهم عبدالعزيز حمادة رئيساً للجنة، وحمد العنزي، وأحمد موسى، وحسين حاكم، وحسين المطيري.

تكريم المُتألق محمد دحّام

وتؤمن زين بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية أسهم في تألق الدوري الموسم الماضي وإضافة الحماس والمتعة، ولهذا فهي تستمر بهذا الدعم هذا الموسم أيضاً، بل وحرصت على إضافة فئات جديدة إليها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في دعم وتطوير الرياضة المحلية.

وتتضمن جوائز زين التشجيعية هذا الموسم: 10,000 د.ك جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 د.ك (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5000 د.ك جائزة هدّاف الموسم، و5000 د.ك جائزة الهدّاف المحلّي للموسم، و5000 د.ك جائزة أفضل حارس في الموسم.

تكريم لاعب العربي بندر السلامة

هذا بالإضافة إلى 3000 د.ك جائزة أفضل مُدرب في الموسم، و2000 د.ك جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم، و1000 د.ك جائزة أفضل صورة في الموسم، هذا بالإضافة إلى 200 د.ك (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة بدوري الدرجة الأولى.

كما تُقدّم زين أيضاً جوائزاً للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في مُسابقة “فانتسي دوري زين” بقيمة 10 آلاف د.ك، وهي أول لعبة لكرة قدم “الفانتسي” للدوري الكويتي الممتاز، ليصبح إجمالي الجوائز التي تُقدّمها للاعبين والجماهير ما يفوق 60 ألف د.ك، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي.