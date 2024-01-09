ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان إلى 202

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط اليايان في الأول من كانون الثاني/يناير إلى 202 قتيل على ما أعلنت السلطات في إقليم أيشيكاوا حيث وقعت الكارثة.

وخفضت السلطات عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين إلى 102 في مقابل 120 في الحصيلة السابقة.

وضرب زلزال بقوة 7,5 درجات اليابان في أول أيام السنة ما أدى إلى انهيار أبنية واندلاع حرائق وتضرر بنى تحتية في شبه جزيرة نوتو على جزيرة هونشو الرئيسية في البلاد فيما كانت العائلات تحتفل برأس السنة.

وبعد ثمانية أيام على الزلزال يستمر آلاف من عمال الاغاثة في رفع الانقاض ألا ان سوء الأحوال الجوية والطرقات المقطوعة تعيق عملهم فيما لا يزال نحو 3500 شخص عالقين في مناطق نائية.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 180 قتيلا.