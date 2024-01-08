افتتاح المركز الذكي التجريبي لخدمة المواطن على مدار الساعة

“الداخلية” تفتتح غدا أول مركز ذكي لخدمة المواطن بمبنى ادارة “الجنسية والجوازات” بالشويخ

8 يناير، 2024
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين افتتاح المركز الذكي التجريبي لخدمة المواطن على مدار الساعة ابتداء من يوم غد الثلاثاء وذلك في مبنى الادارة العامة للجنسية والجوازات في منطقة الشويخ.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات المؤسسة الامنية نحو التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين في انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف البيان أن المركز يوفر خدمات الوزارة المقدمة إلكترونيا للمواطنين على تطبيق (سهل) الحكومي أو موقع وزارة الداخلية وتشمل خدمات استلام الجواز ورخصة القيادة والبطاقة المدنية.

وأشار إلى التوسع في المراكز الذكية خلال الفترة القادمة في مختلف المناطق للتسهيل على المواطنين في انجاز معاملاتهم.

المصدر
كونا
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8 يناير، 2024
0 6 أقل من دقيقة

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