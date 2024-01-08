الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها الكبير من الحصيلة المرتفعة” للصحافيين القتلى في غزة

الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها الكبير من الحصيلة المرتفعة” للصحافيين القتلى في غزة

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين عن “قلقها الكبير” إزاء “الحصيلة المرتفعة” للصحافيين الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة، بعدما قضى صحافيان الأحد.

وأكدت المفوضية في رسالة على منصة “إكس” أن حالات “قتل جميع الصحافيين، بمن فيهم حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، في ضربة نُسبت إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، “يجب أن تخضع لتحقيق شامل ومستقل لضمان الاحترام الصارم للقانون الدولي ويجب أن تخضع الانتهاكات للملاحقة” القضائية.