رئيس الوزراء الفلسطيني: الكيان الصهيوني المحتل سيمثل أمام محكمة العدل الدولية الخميس المقبل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الكيان الصهيوني المحتل سيمثل الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لاتهامه بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار أشتية في كلمته باجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة (رام الله) اليوم الاثنين إلى أن محكمة العدل الدولية لن تعالج الخميس المقبل “ملفات من الماضي” بل الجرائم التي تحدث اليوم أمام أنظار العالم ومسامعه بمن في ذلك قضاة المحكمة ال15 معربا عن أمله في أن يقف القضاة مع الحقيقة وليس مع الضغوط السياسية.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي المحتل أراد على مدار التاريخ أن يبدو الضحية لكنه كيان إجرام ونحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948 “إذ تألمنا وقتل أولادنا ونساؤنا وكبار السن مع سبق الإصرار”.

وتساءل: “إذا لم يكن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد و60 ألف جريح ومليون ونصف المليون نازح في ثلاثة أشهر. أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقي إبادة جماعية؟”

وأكد أشتية أن الكيان الإسرائيلي المحتل لن يستطيع الاستمرار في خداع العالم ولوم الضحية مشيرا إلى أن العالم يعيش اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ويرى ويسمع ويعرف أنه كيان مجرم ووجب تحميله المسؤولية.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين في مقرها بمدينة (لاهاي) الهولندية يومي ال11 وال12 من الشهر الجاري بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في ال29 من ديسمبر الماضي بخصوص الوضع في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا طلبا للمحكمة لإقامة دعوى ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في ما يتصل بانتهاكات الكيان لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.