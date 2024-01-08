قوة الإطفاء تدعو لإتخاذ تدابير السلامة والوقاية من الحريق عند إستخدام الفحم بالأماكن المغلقة

قوة الإطفاء تدعو لإتخاذ تدابير السلامة والوقاية من الحريق عند إستخدام الفحم بالأماكن المغلقة

دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند إستخدام الفحم أو الخشب أو مدفأة الغاز أو الكيروسين للتدفئة بالمنازل والمخيمات والمزارع والمنتزهات بالأماكن المغلقة.

وأوضحت الإدارة أن إنبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام الناتج عن الإحتراق في المكان المغلق يتسبب في حصول حالات الإختناق والتسمم أو الإصابة أو الوفاة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر إبراهيم «في كل عام نتعامل مع حالات إصابات أو وفيات تسبب بها إستخدام الفحم أو الخشب أو الغاز نتيجة لعدم التقيد بالطرق الآمنة لإستخدام هذه الوسائل بعد إشعالها ووضعها في الأماكن المغلقة بل ومايزيد من إحتمالية التعرض لهذه النوعية من الحوادث استخدامها أثناء فترة النوم».

وطالب العميد محمد بدر المواطنين بتوعية العمال المتواجدين في المخيمات والمزارع والمنتزهات من خطر إستخدام الفحم ومدفأة الغاز والكيروسين في الأماكن المغلقة والاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى مع ضرورة التقيد بإرشادات الأمن والسلامة اللازمة.

وأكد على أن ادارة العلاقات العامة والإعلام تشدد على أهمية إتخاذ تدابير الوقاية اللازمة عند إشعال الفحم والحرص على إقتناء مطفأة حريق مع تهوية المكان للسماح بدخول الهواء المتجدد لعدم التعرض إلى الاختناق بالغازات السامة.

كما نوه العميد محمد بدر من خطر إستخدام الغاز للتدفئة وطالب بفحص التمديدات والوصلات للتأكد من عدم وجود أي تسرب وإغلاق مصدر الغاز قبل النوم من المفتاح الرئيسي وفصله عن الاسطوانة.