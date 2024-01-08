الشعبة البرلمانية تعقد اجتماعاً برئاسة السعدون

الشعبة البرلمانية تعقد اجتماعاً برئاسة السعدون

8 يناير، 2024
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عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة أحمد عبدالعزيز السعدون.

وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد محمد المطر وأمين سر الشعبة النائب الدكتور محمد حسين المهّان وأمين الصندوق النائب حمد عادل العبيد وأعضاء الشعبة النواب شعيب علي شعبان وداود سليمان معرفي وفهد فلاح بن جامع والأمين العام لمجلس الأمة خالد سعد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات والعلاقات بالتكليف مشعل محمد العنزي.

المصدر
الدستور
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8 يناير، 2024
0 10 أقل من دقيقة

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