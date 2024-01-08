لجنة الشؤون الخارجية

لجنة الشؤون الخارجية تطالب الحكومة بالانضمام إلى الدعوى القضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية

8 يناير، 2024
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طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بالانضمام للدعوى القضائية المقدمة من جمهورية جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني.

ودعت اللجنة في بيان صادر عنها الحكومة إلى الالتزام بالتوصيات الواردة في جلسة مجلس الأمة المنعقدة أول نوفمبر الماضي والمتعلقة بالعدوان الصهيوني على غزة، والذي وردت فيه 13 توصية.

وأوضح البيان أن تلك التوصيات تتصدرها توصية بملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد.

وذكر بيان اللجنة إنها بصدد دعوة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله للاجتماع بهدف تنسيق جهود مواجهة الانتهاكات والجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة أهمية تنسيق الجهود البرلمانية والرسمية دفاعاً عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية انطلاقاً من المسؤولية العربية الإسلامية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.

المصدر
الدستور
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8 يناير، 2024
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