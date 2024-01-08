سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس اوكرانيا

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

كما عبر فخامته عن تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه فخامته من صادق المواساة وخالص التعازي عن ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة وهذا التواصل راجيا لفخامته دوام الصحة وتمام العافية ولأوكرانيا الصديقة كل الرقي والازدهار.