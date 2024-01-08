القوى العاملة والتجارة: التعامل مع مكاتب استقدام العمالة عبر بطاقات الـK-Net فقط

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة المواطنين للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة عبر بطاقات الـK-Net فقط، كما دعتهم لتقديم شكوى ضد المكاتب الغير ملتزمة بالأسعار المعلنة أو عدم التعامل بالـK-Net وذلك بسرعة التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للقوى العاملة (96966595)، والخط الساخن لوزارة التجارة (135) لتقديم شكواهم في حال عدم التزام المكاتب بالأسعار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 7 يناير 2024.

كما أكدت الجهتين بأنهم بصدد تشكيل لجنة عمل مشتركة بي وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة بشأن التفتيش على مكاتب استقدام العمالة وأنهم لن يتوانوا عن اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه مكاتب استقدام العمالة المخالفة للقرارات الوزارية ولقانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وذلك حماية وضمانا لحقوق المواطنين.