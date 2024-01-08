بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 54.45 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 54.45 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع مؤشرها العام 45ر51 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7082 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 73ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر292 مليون سهم عبر 15517 صفقة نقدية بقيمة 3ر69 مليون دينار (نحو 3ر211 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر40 نقطة ليبلغ مستوى 85ر5732 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة من خلال تداول 8ر131 مليون سهم عبر 6826 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار (نحو 12ر56 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر57 نقطة ليبلغ مستوى 72ر7786 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 74ر0 في المئة من خلال تداول 4ر160 مليون سهم عبر 8691 صفقة بقيمة 9ر50 مليون دينار (نحو 2ر155 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16ر49 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5685 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 87ر0 في المئة من خلال تداول 9ر101 مليون سهم عبر 5200 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار (نحو 19ر48 مليون دولار).

وكانت شركات (الديرة) و(بيت الطاقة) و(مشاعر) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا) و(أرزان) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (نور) و(أسس) و(أرجان) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.