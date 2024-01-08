امين مجلس التعاون وممثل السياسة الخارجية الاوروبية يبحثان تطورات الاوضاع في غزة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والممثل الاعلى للسياسة الامنية والخارجية في الاتحاد الاوربي جوزيب بوريل تطورات الاوضاع في غزة.

وذكرت الامانة العامة في بيان اليوم الاثنين ان ذلك جاء خلال استقبال البديوي لبوريل مساء أمس الأحد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وأضافت أن اللقاء تناول سبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة والرامية لإنهاء الأزمة في غزة ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية.

وأشارت الامانة الى أن اللقاء ناقش ايضا جوانب حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي والمزمع عقده في 24 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض وأهمية هذا الحوار في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت أن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون بينهما وتطويره في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية التحرك الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة.