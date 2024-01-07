وزيرة خارجية اليابان تتعهد بتمويل لمساعدة أوكرانيا على مواجهة المسيرات

تعهدت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، التي اضطرت للتوجه إلى ملجأ للاحتماء بعد إنذار من هجوم جوي في كييف اليوم الأحد، بتخصيص ملايين الدولارات لحلف شمال الأطلسي لمساعدة أوكرانيا على تجنب هجمات الطائرات المسيرة الروسية، كما أعلنت تقديم تبرعات بمولدات ومحولات.

وقالت كاميكاوا عبر مترجم فوري، بعد نقل مؤتمرها الصحفي المشترك مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا إلى مكان سري، “تواصل روسيا التهديدات والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في مواقع مختلفة، حتى في يوم رأس السنة الجديدة”.

ووصلت كاميكاوا إلى كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقا ضمن جولة أعلنت الشهر الماضي أنها ستقوم بها في الخامس من يناير كانون الثاني إلى بولندا وفنلندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا.

وقالت “تعتزم اليابان مواصلة دعمها لأوكرانيا حتى يعود السلام إلى البلاد”.

وأضافت أن بلادها ستخصص 37 مليون دولار لصندوق استئماني تابع لحلف شمال الأطلسي يدعم عتادا مثل نظم الكشف عن الطائرات المسيرة.

كما أعلنت التبرع بخمسة مولدات توربينية متنقلة تعمل بالغاز وسبعة محولات.

وتسببت الضربات الجوية الروسية في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في أنحاء أوكرانيا خلال الشتاء الماضي.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن موسكو نشرت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة في بداية العام الجديد وقصفت كييف وخاركيف، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين وإصابة أكثر من 135 آخرين.

كما التقت كاميكاوا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي قدم تعازيه لليابان في ضحايا الزلزال الذي هز البلاد في رأس السنة الجديدة وشكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا “على رفع مستوى العلاقات” مع أوكرانيا خلال رئاسة طوكيو لمجموعة السبع في 2023.

وقال كوليبا خلال المؤتمر الصحفي “أبلغت نظيرتي… باحتياجات أوكرانيا، ليس فقط من الطائرات، لكن الأهم من ذلك لأنظمة الدفاع الجوي”.

وفي الشهر الماضي، أعلنت اليابان أنها ستستعد لشحن منظومات باتريوت الأميركية للدفاع الجوي للولايات المتحدة بعد مراجعة إرشادات تصدير الأسلحة، وأجرت أول تعديل كبير لقيود تصدير الأسلحة في طوكيو منذ تسع سنوات.

ورغم أن ضوابط التصدير الجديدة التي فرضتها اليابان لا تزال تمنعها من شحن الأسلحة إلى دول تخوض حروبا، فإنها تفيد أوكرانيا بشكل غير مباشر في حربها مع روسيا لأنها تمنح واشنطن قدرة إضافية على تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية أيضا إن طوكيو ستظهر بقوة التزامها بتعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استضافة مؤتمر اليابان-أوكرانيا في 19 فبراير شباط.