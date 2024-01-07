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العثور على جثتي متسلقين إيطاليين بعد انهيار جليدي في جبال الألب

7 يناير، 2024
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عثرت فرق إنقاذ متخصصة في العمل بالمناطق الجبلية على جثتين لمتسلقين إيطاليين بعد وقوع انهيار جليدي اليوم الأحد في جبال الألب بالقرب من حدود إيطاليا مع سويسرا.

وذكرت إحدى مجموعات الإنقاذ في المنطقة في بيان أنها عثرت على إحدى الجثتين مدفونة تحت الثلوج في حين انتشلت الأخرى من إحدى البحيرات في أعقاب الانهيار الجليدي الذي وقع على ارتفاع بلغ نحو 2200 متر في منطقة فال فورماتسا بإقليم بيدمونت.

وتم إرسال فريق إنقاذ متخصص إلى موقع الحادث بطائرة هليكوبتر رغم هبوب رياح شديدة حوالي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. وساعد أيضا كلب مدرب على عمليات الإنقاذ في العثور على الجثتين.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الجثتين لامرأة تبلغ من العمر 30 عاما ورجل يبلغ من العمر 53 عاما، وهما من منطقة لومباردي بشمال إيطاليا.

المصدر
رويترز
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7 يناير، 2024
0 18 أقل من دقيقة

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