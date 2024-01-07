كأس انكلترا: ليفربول يقصي ارسنال في غياب صلاح ومانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بقوة

اقصى ليفربول في غياب هدافه المصري محمد صلاح، مضيفه ارسنال من الدور الثالث من كأس انكلترا لكرة القدم بالفوز عليه بهدفين نظيفين الاحد على ستاد الامارات في شمال لندن.

وانضم صلاح الى صفوف منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في كأس الامم الافريقية التي تنطلق في ساحل العاج في 13 الحالي.

في المقابل، استمرت الازمة التي يمر بها الفريق اللندني الذي حصد نقطة واحدة من اخر ثلاث مباريات له في الدوري المحلي بينها خسارتان امام جاريه وست هام وفولهام ليتراجع من المركز الاول الى الرابع في الاونة الاخيرة.

خاض ارسنال المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس الذي تعرض لاصابة طفيفة في ركبته خلال التدريبات، كما ارتأى مدربه الاسباني ميكل ارتيتا اشراك الجناح رئيس نلسون بدلا من البرازيلي غابريال مارتينيلي.

سيطر ارسنال على مجريات اللعب تماما في الشوط الاول الذي جاء مثيرا لكن لاعبيه تميزوا بالرعونة داخل المنطقة لا سيما بوكايو ساكا الذي اضاع اكثر من فرصة حقيقية لافتتاح التسجيل.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء ليفربول واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة مستغلا الضغط الهجومي لارسنال.

وجاء الفرج لليفربول متأخرا عندما تقدم بهدف عكسي سجله مدافع ارسنال البولندي ياكوب كيويور عندما حاول تشتيت كرة برأسه من ركلة ركنية فتابعت طريقها داخل شباك الحارس ارون رامسدايل (80).

وفي غمرة هجمات ارسنال لادراك التعادل وفرض مباراة معادة على ملعب انفيلد، نجح ليفربول في حسم الامور نهائيا في الثاني الاخيرة من المباراة عندما وصلت الكرة باتجاه الكولومبي لويس دياس فاطلقها قوية في سقف الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

خماسية ليسي وعودة دي بروين

واستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس انكلترا بقوة باكتساحه ضيفه هادرسفيلد من دوري “تشامبينشيب” (الدرجة الاولى) بخماسية ليبلغ الدور الرابع في مباراة شهدت عودة قائده كيفن دي بروين بعد غياب عن الملاعب منذ مطلع الموسم الحالي بداعي الاصابة.

وكان سيتي تغلب على جاره يونايتد 2-1 في المباراة النهائية نهاية الموسم الماضي.

صمد هادرسفيلد 33 دقيقة قبل ان يفتتح الجناح الانكليزي الدولي فيل فودن التسجيل وسرعان ما اضاف مهاجم مانشستر سيتي الارجنتيني يوليان الفاريس التسجيل بعد مرور 4 دقائق.

ثم شارك دي بروين في الدقيقة 57 بدلا من الفاريس وبعدها بدقيقة واحدة عزز فريقه تقدمه عندما سجل مدافع هادرسفيلد بن جاكسون هدفا عكسيا في مرماه ليتقدم سيتي 3-صفر.

اضاف فودن الهدف الرابع بتسديدة زاحفة من 18 مترا (65) واضاف البديل البلجيكي جيريمي دوكو الخامس بتمريرة حاسمة من مواطنه دي بروين (74).

وسقط وست هام في فخ التعادل على ارضه مع بريستول سيتي من الدرجة الثانية 1-1 على الرغم من تقدمه مبكرا بواسطة جاريد بوين، وسيتعين عليه خوض الاعادة على ارض منافسه.

والامر ينطبق على نوتنغهام فوريست الذي تخلف على ملعبه امام بلاكبول من الدرجة الثانية ايضا صفر-2 قبل ان ينجح في خطف التعادل 2-2.

وكان بلاكبول اخرج نوتنغهام فوريست بالذات من مسابقة الكأس الموسم الماضي.